Ruhani: "Yaptırımların Bir Etkisi Yok"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin çoktan yaptırımları uyguladığını söyleyerek yeni yaptırımların İran ekonomisinde etkisi olmayacağını ifade tti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, basın mensuplarına verdiği demeçte, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlar hakkında değerlendirmede bulundu. Ruhani, 5 Kasım'da uygulanmaya başlanan yaptırım paketinin İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını dile getirdi.

Ruhani, "Yaptırımların ekonomimiz üzerinde hiçbir etkisi yok çünkü ABD zaten bütün silahlarını kullandı, bize karşı kullanabilecek yeni bir şeyleri yok" diye konuştu. - TAHRAN