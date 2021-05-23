Ruhani: "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz"
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Ruhani: "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz"

Ruhani: 'Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi alanındaki ilerleme ile ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini ve Washington yönetiminin Viyana'da devam eden nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu beyan ettiğini aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz." dedi.

Ruhani: 'Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz'
Ruhani: 'Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz'
Ruhani: 'Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz'
Ruhani: 'Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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Ruhani: "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz" - Haberler
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