Ruhani ve Putin - Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı
Gazetecilerin liderlere soru sorması Ortak basın toplantısını takip eden heyetler İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
16.09.2019 21:42
Gazetecilerin liderlere soru sorması
Ortak basın toplantısını takip eden heyetler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (6)
Kaynak: AA