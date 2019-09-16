Ruhani ve Putin - Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı

Ruhani ve Putin - Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı

Gazetecilerin liderlere soru sorması Ortak basın toplantısını takip eden heyetler İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir...

16.09.2019 21:42

Gazetecilerin liderlere soru sorması

Ortak basın toplantısını takip eden heyetler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (6)

Ruhani ve Putin - Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı
Kaynak: AA
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