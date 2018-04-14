Ruhani ve Esad'dan Telefon Görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Esad'ı arayan Ruhani Suriye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, "İran Suriye'nin yanında olmaya devam edecektir" dedi. Ruhani ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yaptığı saldırıyı şiddetle kınayarak, İran'ın Suriye'yi desteklediğini vurguladı. Ruhani'nin, bu saldırının Suriye halkının teröre karşı kararlılığını zayıflatmayacağına olan inancını dile getirdiği belirtildi. Esad ise "Terörle mücadele ve terörü bastırmak için Suriye kararlılığını arttıracak" ifadelerini kullandı. - TAHRAN