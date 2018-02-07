Ruhani: Türkiye'yle Daha Geniş İşbirliği Yapmaya Hazırız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bölge sorunlarının çözümü ve kaygıların giderilmesi konusunda Türkiye'yle daha geniş işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.