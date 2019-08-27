Ruhani: tüm yaptırımlar kaldırılırsa durum değişebilir

27.08.2019 09:38

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD tüm yaptırımları kaldırırsa, durum o zaman değişebilir" dedi.

İran haber ajansı Mehr News'te yer alan habere göre, sabah saatlerinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Ruhani, "ABD, eğer bölgenin daha güvenli olmasını ve bölgedeki ülkelerle daha iyi ilişkiler istiyorlarsa o zaman yaptırımları kaldırmak zorunda" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması dahilinde durumun değişebileceğini vurgulayan Ruhani, "ABD yapmamamız gerektiğini söylesin ya da söylemesin, nükleer bomba yapmayacağız. " dediği belirtildi.

Kaynak: DHA