Ruhani, Trump'a karşı sergiledikleri duruş nedeniyle dünyanın İran'a borçlu olduğunu belirtti
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Ruhani, Trump'a karşı sergiledikleri duruş nedeniyle dünyanın İran'a borçlu olduğunu belirtti

10.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:57
Ruhani, Trump'a karşı sergiledikleri duruş nedeniyle dünyanın İran'a borçlu olduğunu belirtti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimlerini kaybetmesinde İran halkının etkili rol oynadığını ve dünyanın kendilerine borçlu olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimlerini kaybetmesinde İran halkının etkili rol oynadığını ve dünyanın kendilerine borçlu olduğunu söyledi.

İran'daki devrimin 42. yıl dönümü kutlamalarına video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada, ABD yaptırımları, nükleer anlaşma ve 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'a karşı ortaya koydukları duruş nedeniyle dünyanın İran'a borçlu olduğunu savunan Ruhani, "İran halkı, Beyaz Saray'daki zorbaya karşı durmasaydı ve direnişiyle onu yenilgiye uğratmasaydı, Trump, maliyetsiz ve zahmetsiz bir şekilde zafere ulaşırdı." dedi.

"Bu zorbanın (Trump) düşmesinde İran halkının rolü de etkiliydi"

İran'ın nükleer anlaşmada kalarak ABD'nin planlarını bozduğunu ileri süren Ruhani, şunları kaydetti:

"Nükleer anlaşmadan ayrılsaydık tüm yaptırımlar geri gelirdi ve ABD ile İsrail'in komplosu başarılı olurdu. Görünürde Trump'ı koltuğundan bilinçli ABD halkı indirdi ancak bu zorbanın düşmesinde İran halkının rolü de etkiliydi."

Hazreti Muhammed ve torunu Hazreti Hasan'ın da düşmanlarıyla müzakere ettiğine ve anlaşmalar imzaladığına işaret eden Ruhani, "Yaptığımız müzakerelerle iftihar ediyorum. Müzakere olumsuz bir şey değildir ve günümüzde modern bir yönetim için gereklidir." görüşlerini paylaştı.

Ruhani ayrıca 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herkesi sandığa gitmeye çağırarak, "Herkes seçimlere maksimum katılımı düşünmelidir. Seçimlerde yüzde 73-75 katılım bekliyoruz. Rekabet içinde ve sağlıklı bir seçim olması için katılım olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da 11 Şubat 1979'da gerçekleştirilen devrimin 42. yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tahran ile ülkenin diğer şehirlerinde araç konvoylarının yanı sıra bisiklet ve motosikletlilerin geçişleri ile kutlandı.

Bu seneki devrim kutlamaları, İran'da kullanılan hicri şemsi takvim ve miladi takvim arasındaki farktan kaynaklı 1 günlük sekme ile 10 Şubat'ta yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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