Ruhani: "Toplumsal bağışıklık kazanılmış değil"
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Ruhani: "Toplumsal bağışıklık kazanılmış değil"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadelenin son bulmadığını söyleyerek, "Ülke genelinde Covid-19 vaka oranı yüzde 60-65 seviyelerine çıkarak düşüşe geçmedi.

Ruhani:
13.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:16

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadelenin son bulmadığını söyleyerek, "Ülke genelinde Covid-19 vaka oranı yüzde 60-65 seviyelerine çıkarak düşüşe geçmedi. Yani toplumsal bağışıklık kazanılmış değil" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Ruhani, henüz korona virüste birinci dalgada olduklarını söyleyerek, "Korona virüsün zirve seviyesine ulaştığı eyaletlerin bir çoğu, şu an bu sürecin dışındalar. Bazı eyaletler şu an pik seviyesindeyken, diğer eyaletlerinde sırada olduğu öngörülüyor" dedi. Ruhani, "Korona virüs tehdidini bir fırsata çevirerek, ülke içerisinde bu salgına karşı milli bir birlik oluşturduk" ifadelerini kullanırken virüs tehdidinin henüz yok olmadığını belirtti.

İran'daki bir çok eyalette pik seviyeyi aştıklarını ve bu eyaletlerde artık olağanüstü bir durumun olmadığını belirten Ruhani, korona virüs ile mücadelede henüz birinci dalga içerisinde olduklarını söyleyerek, "Huzistan eyaletinde pik seviyeyi aşmak üzereyiz. Diğer eyaletlerde de benzer bir durum yaşanmakta. Elbette eyaletlerdeki bu durum ani değişiklikler gösterebilir" dedi.

Ruhani, Toplumsal bağışıklığa henüz sahip olmadıklarını söyleyerek, "Ülke genelinde Covid-19 vaka oranı yüzde 60-65 seviyelerine çıkarak düşüşe geçmedi. Yani toplumsal bağışıklık kazanılmış değil. Hürmüzgan eyaletinde bayram tatili nedeniyle sosyal mesafeye uyulmadığı için vaka sayıları aniden yükseldi. Bu nedenle zorunlu olmayan seyahat ve sosyal temaslardan kaçının" şeklinde konuştu.

"MECBUR KALIRSAK TÜM KISITLAMALARI GERİ GETİRİRİZ"

Yeni bir korona virüs dalgasıyla karşı karşıya kalınması halinde sosyal mesafe yasaklarının tekrar hayata geçirileceği uyarısında bulunan Ruhani, "Dikkatli olmalıyız çünkü ne sürü bağışıklığımız var ne de henüz korona virüse karşı aşı veya tedaviye sahibiz. Gerekli sağlık protokollerine uyulmaması ve mecburi olmayan seyahatler korona virüsün şehirlerde yayılmasının ana sebebidir. Mecbur kalırsak tüm kısıtlamaları geri getiririz. Bu noktaya varmamak için herkesten işbirliği beklemekteyiz" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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