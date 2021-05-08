Ruhani: "Temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştık"
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Ruhani: "Temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştık"

Ruhani: 'Temel yaptırımların kaldırılmasında anlaştık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yönelik temel ve ana yaptırımların kaldırılması konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yönelik temel ve ana yaptırımların kaldırılması konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı görüşmede, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu. İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması dışında bir seçeneğin olmadığını söyleyen Ruhani, "ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya dönme dışında bir seçenekleri yok" dedi. Ruhani, ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Ana ve temel yaptırımların kaldırılması konusunda ABD anlaştık. Sadece bazı ayrıntıların çözümü noktasında müzakerelerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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