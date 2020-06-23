Ruhani: "Petrol ihracatımız artık Hürmüz Boğazı'na göbekten bağlı değil"
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Ruhani: "Petrol ihracatımız artık Hürmüz Boğazı'na göbekten bağlı değil"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güneyine döşenen 1000 kilometrelik yeni petrol boru hattı sayesinde artık petrol ihracatı için Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmadıklarını söyledi.

Ruhani:
23.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:16

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güneyine döşenen 1000 kilometrelik yeni petrol boru hattı sayesinde artık petrol ihracatı için Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmadıklarını söyledi.

Yerli üretimin teşvik edilmesi ve artırılması için "Üretimde Atılım" sloganıyla düzenlenen bir programda konuşan Ruhani, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunan petrol bölgesi Gure ile Umman Denizi kıyısındaki Cask Limanı arasında 1000 kilometre uzunluğunda bir petrol boru hattı döşendiğini belirtti.

Ruhani, "Petrol ihracatımız artık Hürmüz Boğazı'na göbekten bağlı değil. İran tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriliyor." dedi.

"Petrole yaptırım uygulanıyor yoksa günlük ihraç kapasitemiz 3 milyon varil"

Ekonomik büyümenin petrol olmadan da yüzde 1,1 pozitif gerçekleştiğini kaydeden Ruhani, "Petrole yaptırım uygulanıyor yoksa Petrol Bakanlığımız günlük 3 milyon varil ihraç edecek kapasiteye sahip. Yaklaşık 2 milyon 800 bin varil petrol ihraç edebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında verdiği vaatlerin yerine getirilmediği yönündeki eleştirilere de cevap veren Ruhani, şunları kaydetti:

"O vaatleri verdiğimde petrol satışımız 900 bin varilden 2 milyon 600 bin varile çıkmıştı. Sermayedarlar proje kapmak için sıraya girmişti. Bir ülkenin devlet başkanı bana 50 milyar dolar kredi verebileceklerini söylemişti, başka birisi de '15 milyar dolar verebilirim' demişti. Toplamda 100 milyar dolarlık bir kredinin önü açılmıştı."

Trump'ın müzakere çağrılarına yanıt

Ruhani, "az tecrübeli" olarak nitelendirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrılarını ise şöyle değerlendirdi:

"Şimdi müzakereye hazır olduklarını söylüyorlar. Sözleri çok ilginç. Müzakere yapmaya hazırım ne demek? Kim müzakere masasından çekildi? Kim müzakere masasını kırdı? Kim müzakere odasını ateşe verdi? Biz uluslararası taahhütlerimize bağlı kaldık ve mantıklı, makul, ahlaklı bir siyaset yürüttük. Onlar tüm değerleri ayaklar altına aldı ve o yüzden her gün yalan söylüyorlar. Halkımız bu gerçeği bilmelidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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