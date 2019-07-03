Ruhani: Pazar gününden itibaren uranyum zenginleştirmede sınır kalkıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, pazar gününden itibaren uranyum zenginleştirmede sınırı tamamen kaldıracaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, uranyum zenginleştirmede sınır olan 3.67'yi pazar gününden itibaren kaldıracaklarını ve istedikleri kadar zenginleştirebileceklerini söyledi. Ancak Ruhani, bu kararın geri döndürülemez olmadığını ve Batılı ülkelerin nükleer anlaşmaya uyması durumunda, bir saat içinde tekrar kısıtlamalara uyacaklarını sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle