Ruhani: Nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartlar değişmeyecektir. Hiçbir şart altında, iki senelik müzakerelerin ardından ortaya çıkan anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.