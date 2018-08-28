Ruhani Meclisi İkna Edemedi, Konu Yargıya Taşınıyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, mecliste bankacılık yaptırımları, işsizlik, ekonomideki durgunluk, kaçakçılık ve döviz krizi konusunda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar yeterli bulunmayınca konu yargıya taşındı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, mecliste bankacılık yaptırımları, işsizlik, ekonomideki durgunluk, kaçakçılık ve döviz krizi konusunda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar yeterli bulunmayınca konu yargıya taşındı
Kaynak: Dunya.com