Ruhani Meclisi İkna Edemedi, Konu Yargıya Taşınıyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, mecliste bankacılık yaptırımları, işsizlik, ekonomideki durgunluk, kaçakçılık ve döviz krizi konusunda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar yeterli bulunmayınca konu yargıya taşındı.

Ruhani Meclisi İkna Edemedi, Konu Yargıya Taşınıyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, mecliste bankacılık yaptırımları, işsizlik, ekonomideki durgunluk, kaçakçılık ve döviz krizi konusunda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar yeterli bulunmayınca konu yargıya taşındı

Kaynak: Dunya.com

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