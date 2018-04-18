Ruhani: "Komşularımıza Diyoruz Ki Bizim Silahlarımız Size Karşı Değil, Caydırma İçindir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İşgalci güçler tarafından kuşatılmış bir bölgede kendimizi korumak için ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir silahı yapacak veya satın alacağız. Komşularımıza diyoruz ki bizim silahlarımız size karşı değil, caydırma içindir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Milli Günü'nde füzelerle yapılan askeri yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada İran güçlerinin komşuları için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Konuşması TV'de canlı yayınlanan Ruhani, "Biz dünyaya diyoruz ki, biz ihtiyaç duyduğumuz herhangi bir silahı üreteceğiz veya satın alacağız. Onların onayını beklemeyeceğiz. Komşularımıza diyoruz ki bizim silahlarımız size karşı değil, caydırma içindir" dedi.

Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz normal bir bölgede yaşamıyoruz. İşgalci güçlerin etrafımızda üsler inşa ettiğini görüyoruz. Onlar uluslararası hukuk prensiplerini görmezlikten gelerek bölgesel meselelere müdahale ediyor ve Birleşmiş Milletlerin izni olmadan ülkelerimizi işgal ediyorlar." - TAHRAN