22.08.2019 13:27

Ruhani İran yapımı Bavar 373, S-300'den daha güçlü

İran, (DHA) ' İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Ağustos 'Savunma Sanayi Günü' nedeniyle düzenlenen 'Bavar 373' savunma sistemi tanıtım töreninde yaptığı konuşmasında, sistemin Rusya'nın S-300 sisteminden daha güçlü olduğunu söyledi.

İran haber ajansı Press TV'de yer alana habere göre, Ruhani, sabah saatlerinde gerçekleşen İran yapımı 'Bavar 373' savunma sisteminin tanıtım töreninde, sistemle ilgili 'Bu sistem S-300'den daha güçlü ve S-400'e yakın bir savunma sistemi' ifadelerini kullandı. Törende, İran'ın savunma sanayi alanındaki başarılarına dikkat çeken Ruhani, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü politikanın geri teptiğini belirterek, bunun sadece ülkenin daha da gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Ayrıca haberde Ruhani'nin 'ABD önce İran'a karşı psikolojik ve daha sonra ekonomik savaş başlattı. Ancak biz üzülmeden düşmanın komploları karşısında durduk' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA