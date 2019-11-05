Ruhani: İran'ın yarından itibaren 1,044 santrifüje uranyum gazı enjekte edecek

05.11.2019 11:18

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı bir açılış töreninde, İran'ın yarından itibaren 1,044 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başlayacağını açıkladı.

Azadi İnovasyon Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Ruhani, İran Nükleer Anlaşması'na (JCPOA) imza atan tarafların, Tahran'ın anlaşma uyarınca yükümlülüklerini askıya almasını durdurmak için anlaşmayı iki ay içinde uygulamak zorunda olduklarını belirterek, İran'ın yarından itibaren 1,044 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başlayacağını açıkladı.

Ruhani ayrıca, diğer tarafların anlaşmaya uyması halinde İran'ın almış olduğu tüm kararların geri alınabileceğini de belirtti.

Mehr Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, JCPOA'nın şu anlık yerinde olduğunu ve sadece ABD'nin anlaşmadan geri çekildiğini açıkladı. Haberde, Vaizi'nin, "JCPOA taahhütlerini azaltmanın üçüncü aşamasındayız. İran'ın nükleer programını JCPOA öncesine geri döndürmeye ulaşmak için daha çok yolumuz var" şeklinde konuştuğu belirtildi.

YENİ BİR SANTRİFÜJ PROTOTİPİ

İran nükleer programı Direktörü Ali Akbar Salehi, ülkenin yeni bir santrifüj prototipi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. JCPOA kapsamında, ülkenin zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarında yalnızca 5,060 ilk nesil IR-1 santrifüjleri kullanmasına izin verilirken, Salehi İran'ın 60 adet IR-6 geliştirilmiş santrifüj kullandığını söylemişti. Ayrıca, söz konusu yeni nesil santrifüjlerin bir önceki neslin neredeyse iki katı daha güçlü olduğu belirtilmişti.

Kaynak: DHA