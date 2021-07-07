Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti
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Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti

Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olmadıkları için dünya bankalarıyla iyi ilişkiler kuramadıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olmadıkları için dünya bankalarıyla iyi ilişkiler kuramadıklarını söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, finans ve bankacılık alanında yaşadıkları sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada 190 ülkenin bankalarının FATF çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve hepsinin bu sisteme dahil olduğunu hatırlatan Ruhani, sadece İran ve Kuzey Kore'nin bu sistemin dışında olduğunu yineledi.

FATF meselesini çözmeden dünya bankalarıyla ilişkide yaşadıkları sorunların sona ermeyeceğini belirten Ruhani, "Yabancı bankalar hizmetimizde değil, kalkınma fonunda da para yok ve petrol satamıyoruz. FATF nedeniyle bankalarla iyi ilişkiler kuramıyoruz. Bunun neticesinde de elimizde sermaye olmuyor." ifadelerini kullandı.

Sermaye olmadan büyük projelerin hayata geçirilemeyeceğini dile getiren Ruhani, "Sermayesiz ve eli boş bir şekilde iş yapılamaz. Bir alanda üretim istiyorsak yatırım yapılmalı. Yatırımsız üretim sadece sloganda kalır. 150 bin megavat elektrik üretimiyle ilgili proje, finans olmadığı için yürütülemiyor. Proje için para gerekiyor. FATF bizim elimizdedir ve ülkenin iç meselesidir. Hemen yarın FATF meselesini halledip bankalarla ilişki kurabiliriz." şeklinde konuştu.

FATF, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle 21 Şubat 2020'de İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurmuştu.

FAFT'tan yapılan açıklamada, İran'ın, finans sistemindeki stratejik açıkları gidermek üzere Haziran 2016'da uygulamayı taahhüt ettiği reformları içeren eylem planını yerine getirmediğinden, "Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası" statüsüne alındığı belirtilmişti.

FATF yasası İran'daki muhafazakarlar arasında "ülkenin hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden oldu. İran hükümeti ise uluslararası ticari ilişkilerin devamı için FATF'a uyumu öngören yasaların kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti - Haberler
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