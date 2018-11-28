Ruhani: "İran Halkını Hedefleyen Komploculara Karşı Önlemleri Aldık"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın yaşam koşullarının ABD yaptırımlarından etkilenmeyeceğini belirterek "İran halkını hedefleyen komploculara karşı önlemleri aldık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında 2019 yılı bütçesinde üretim ve istihdamın arttırılması, enflasyonla mücadele, dar gelirli kesimin desteklenmesi ve halkın temel gıda maddelerinin temini gibi konuları ön planda tutulacağını belirtti. Ruhani, halkın yaşam koşullarının ABD yaptırımlarından etkilenmeyeceğini belirterek "İran halkını hedefleyen komploculara karşı önlemleri aldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlar ve yurt dışından İran'a karşı uygulanan ekonomik baskılara rağmen ekonominin doğru temeller üzerinde kurulması durumunda, halkın yaşam koşullarında sarsılma yaşanmayacağını belirtti. İran'ın Doğu Azerbaycan ve Mazenderan ile Güney ve Kuzey Horasan illerinin sınır illeri olarak yaptırım döneminde çok özel ve ağır bir sorumluluk taşıdıklarını açıklayan Ruhani, geçtiğimiz günlerde serbest bölgelerde ekonomik faaliyetlerle ithalatın kolaylaştırılması konusunda karar aldıklarını ve sınır çarşılarını canlandırmaları gerektiğini belirtti.

Sınır illerinin özellikle fabrikaların ham maddelerinin ithali ve temini yönünde bir depo gibi hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, üretim ve özellikle sanayide, yurt dışı kaynaklı ham maddelerin önemli bir rol taşıdığından, dolayı bu illerin valilerinden komşu ülkelerle işbirliği yaparak yaptırımlar sonucu ortaya çıkan sorunları çözme konusunda harekete geçmelerini istedi. Sınır illerinde çeşitli etniklerin yaşadığını belirten Ruhani, farklı etnikleri barındıran illere tehdit değil, bir fırsat olarak bakılmasına ve farklı dil, giyim kuşam ve geleneklerin kendine özgü değer ve güzellik taşıdığına dikkat çekti. Tebriz'in İran'ın önemli şehri olarak İslami Devrimi, Meşrutiyet Devrimi ve İran-Irak Savaşı boyunca yaşamsal bir rol üstlenerek ticaret, turizm, sanayi, teknoloji ve spor alanında ülkede bir merkez olduğuna işaret eden Ruhani, Urmiye Gölü'nün yeniden eski günlerine döndürerek ülkenin kuzeybatısında yaşayan milyonlarca insanın hayat koşullarını iyileştirmeye özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın Azerbaycan bölgesinin Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Irak gibi ülkelerle komşu olduğuna değinen Ruhani "Komşularımız ile işbirliğimiz artırarak Azerbaycan bölgesi illeri ile de ekonomik faaliyetleri canlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN