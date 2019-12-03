Ruhani: "İran'a göre Suudi Arabistan ile yeniden ilişki kurulmasında problem yok"

03.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:36

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinde ve Suudi Arabistan ile ilişki kurulmasında hiçbir sorun görmediklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi kabul eden Ruhani, Yemen'deki savaş ve Suudi Arabistan-İran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Suriye, Irak ve Lübnan'da yürüttüğü politikaların hiçbir kazanımı olmadığını savunan Ruhani, Riyad yönetiminin izlediği politikaları değiştirmesi temennisinde bulunarak, "İran'a göre bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinde ve Suudi Arabistan ile yeniden ilişki kurulmasında hiçbir problem yoktur." ifadelerini kullandı.

Yemen krizini bölgenin önemli bir sorunu olarak nitelendiren Ruhani, devam eden savaşın bu ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ederek sadece yıkım ve ölüm getirdiğini ifade etti.

Ruhani, "Yemen'deki savaşın en kısa sürede sonlandırılması için herkes çaba göstermelidir. Ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması ve bunun gölgesinde Yemen-Yemen müzakerelerinin yapılması gerekiyor. Yemen savaşı iki ülke halkı arasında kin ve düşmanlık icat etmekten başka bir sonuç vermemiştir." görüşünü dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı, ABD ve Avrupa ülkelerinin, yaptıkları açıklamalara rağmen Yemen'de barışın sağlanmasıyla ilgili olmadıklarını ve bu ülkelerin savaş sayesinde yüksek sayıda silah satma imkanı bulduğunu söyledi.

Bölge ülkelerinin, güvenliğin temininde aktif rol oynamasını ve Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'nin güvenliği için yabancıların müdahalesine izin verilmemesini isteyen Ruhani, Hürmüz Barış planını bu amaçla hazırladıklarını aktardı.

Umman Dışişleri Bakanı Alevi de Yemen krizinin çözülmesi için ümit verici işaretlerin olduğunu ve bu doğrultuda İran'ın bölgedeki hassas sorumluluğuna göre hareket edeceğine inandığını söyledi.

Başta Tahran ile Washington arasında olmak üzere ara buluculuk rolüyle ön plana çıkan Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi son 9 ayda 3'üncü kez Tahran'ı ziyaret ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ekimde, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi, karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA