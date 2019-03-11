Ruhani: Irak'ta Güvenlik, İstikrar ve Demokrasi Bizim İçin Çok Önemli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyareti kapsamında Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Liderler, basına kapalı görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Berhem Salih ile görüşmelerinde hiçbir uyuşmazlık yaşanmadığını; iki ülke arasında tarihi ilişkiler bulunduğunu söyledi. Ruhani, "Her iki ülke yıllardır teröre karşı savaşıyor ve teröre karşı savaşında Irak hükümeti ve milletinin yanında olmaktan onur duyuyoruz. Irak, bölgenin güvenliği ve bölge ülkeleri arasında daha yakın ilişkiler kurulması noktasında önemli roller alabilir. Irak'ta güvenlik istikrar ve demokrasi bizim için çok önemli, daha güvenli ve istikrarlı bir Irak; bölgeye de daha fazla istikrar ve güven kazandıracaktır" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de terör örgütleriyle mücadele noktasında Bağdat'ın, bölge ülkelerinin buluşma noktası olabileceğini belirten Salih,"Ülkemiz, sahamızda gerçekleşen bölgesel ve uluslararası çekişme ve çatışmalardan çok çekti. Bölge ülkeleri Irak'ın istikrarının sürmesi ve bunun desteklenmesinin önemini biliyor" dedi.

Kaynak: DHA