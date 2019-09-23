Ruhani: heyetimizin new york'taki açıklamaları abd'ye acı geliyor

23.09.2019 10:43

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'lilerin aslında İran heyetinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasını istemediklerini belirterek, "ABD'liler, BM'deki konuşmalarımızın Amerikan kamuoyunu etkilemesini istemiyorlar zira İran heyetinin New York 'taki açıklamaları ABD'ye acı geliyor" dedi.

İran Mehr ajansı, Ruhani'nin New York'a hareketi öncesi konuştuğunu duyurdu. Ajans haberinde, Ruhani'nin "ABD'liler İran halkına karşı uyguladığı yaptırımlar ve azami baskılarla hiçbir şey elde edememişler" dediği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İran halkı da dahil olmak üzere tüm milletlerin görüşlerinin yanı sıra İran halkına yapılan zalimce eylemlerin ve bölgenin karşı karşıya olduğu en zor meselelerini dünya ülkelerine ifade etmek için iyi bir fırsattır" ifadelerinde bulundu.

ABD'lilerin İran heyetinin BM Genel Kurulu toplantısına katılmasını istemediklerini söyleyen Ruhani, " ABD'liler, BM'deki konuşmalarımızın Amerikan kamuoyunu etkilemesini istemiyorlar zira İran heyetinin New York'taki açıklamaları ABD'ye acı geliyor. Biz bugün ABD'lilerin artık İran halkına yaptırım uygulayacak hiçbir şeyin kalmadığını ve son zamanlarda yaptırımları yeniden uygulamak zorunda kaldıklarını itiraf ettikleri durumunda BM Genel Kurulu toplantısına katılıyoruz. Bu ABD'nin tamamen bir umutsuzluk içinde olduğunu gösteriyor. ABD, İran halkına uyguladığı yaptırımlar ve azami baskılarla hiçbir şey elde edememiştir" dedi.

Kaynak: DHA