Ruhani: "Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır"
Ortak basın toplantısını takip eden heyetler İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Ortak basın toplantısını takip eden heyetler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Ruhani: "(Suriye'de) Anayasa Komitesi tamamen oluştu. Bir an önce çalışmalarına başlamasını ve anayasayı revize etmesini umut ediyoruz."
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır"
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil."