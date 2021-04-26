Ruhani: "Dünya ile ilişki kurulmadan ilerleme sağlanamaz ve ülke kalkınamaz"
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Ruhani: "Dünya ile ilişki kurulmadan ilerleme sağlanamaz ve ülke kalkınamaz"

Ruhani: 'Dünya ile ilişki kurulmadan ilerleme sağlanamaz ve ülke kalkınamaz'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke ekonomisinin kalkınması için iç piyasanın yeterli olmadığını belirterek dünya ile ilişki kurulmadan ilerlemenin sağlanamayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke ekonomisinin kalkınması için iç piyasanın yeterli olmadığını belirterek dünya ile ilişki kurulmadan ilerlemenin sağlanamayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre başkent Tahran'da ekonomistlerle bir araya gelen Ruhani, ülkesinin dış siyaseti ve ekonomik krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülke ekonomisinin kalkınması için iç piyasanın yeterli olmadığını ve dünya ile ilişki kurmak zorunda olduklarını belirten Ruhani, "Biz de sorunların ülke içinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz ancak bilinmelidir ki dünya ile ilişki kurulmadan ilerleme sağlanamaz ve ülke kalkınamaz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ayrıca daha önce 119 milyar doları bulan petrol gelirinin kendi hükümetleri döneminde 67 milyar doları geçmediğini dile getirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yarın devam edecek nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili olarak da Ruhani, şunları kaydetti:

"Viyana'daki müzakereler İran'ın gücünün bir göstergesidir. Bugün dünya İran ile anlaşma ve yaptırımların kalkmasından başka bir yol olmadığını kabul etmiştir. Bu İran için büyük başarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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