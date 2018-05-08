Nükleer Anlaşma Kararını Açıklamasına Saatler Kala Ruhani'den Turmp'a Uyarı: Pişman Olursun

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal etmekten pişman olacağını, eğer böyle bir şey olursa İran'ın bir haftadan az sürede buna cevap vereceğini söyledi.

"BU ANLAŞMAYI İHLAL EDERSENİZ PİŞMAN OLURSUNUZ"

Ruhani, Tahran'da Milli Nükleer Teknoloji Günü ile ilgili bir konferansta yaptığı konuşmada "Bu anlaşmayı ilk ihlal eden biz olmayacağız fakat şunu çok iyi bilsinler ki eğer onu ihlal ederlerse bundan pişman olacaklardır" dedi. Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz onların zannettiklerinden çok daha iyi hazırız. Eğer bu anlaşmayı ihlal ederlerse bir haftadan daha az bir sürede sonucu göreceklerdir."

12 MAYIS'A KADAR ANLAŞMADAN ÇIKMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yeni yaptırımlar uygulanmaması halinde İran'la yapılan nükleer anlaşmadan 12 Mayıs'a kadar çıkmakla tehdit etmişti.

"15 AY İÇİNDEKİ BASKILARA RAĞMEN ANLAŞMA SAPASAĞLAM KALDI"

İran Devlet Başkanı Ruhani, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu beyefendi ABD'de göreve geldiği 15 ay içinde birçok inişli çıkışlı iddia ve davranışlarda bulundu. Ancak, nükleer anlaşmanın temeli o kadar güçlü ki, 15 ay içindeki baskılara rağmen anlaşma sapasağlam kaldı" dedi.

ANLAŞMAYA TARAF OLAN ÜLKELER İTİRAZDA BULUNMADI

Anlaşmaya taraf olan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya ve Avrupa Birliğinin tamamı, Uluslararası Atem Enerji Kuruluşunun İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığı raporuna herhangi bir itirazda bulunmadı.

TRUMP KARARINI BUGÜN AÇIKLAYACAK

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran anlaşmasıyla ilgili kararımı bugün saat 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağım." ifadesini kullandı.