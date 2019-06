Ruhani'den Trump'a "siz müzakere peşinde değilsiniz" cevabı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem müzakere açıklamasında bulunduğunu hem de eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldığını belirterek, "siz müzakere peşinde değilsiniz." dedi.

Başkent Tahran'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin son yaptırım kararını eleştiren Ruhani, "Bir ülkenin liderini yaptırım listesine almak gibi ahmakça bir iş yapmak için insanın aklını kaybetmesi gerekiyor. Bu da düşmanın anormal bir durumda olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Rex Tillerson ile New York'ta bir araya geldiğini hatırlatan Ruhani, "Hem müzakere diyorlar hem de onunla eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanını yaptırım listesine alıyorlar. Yalan söyledikleri aşikar. Siz müzakere peşinde değilsiniz. Kendi kendinizi ayaklar altına alıyor ve itibarsız olduğunuzu ilan ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttıkları için ABD'lilerin öfkelendiğini aktaran Ruhani, şöyle devam etti:

"Peki neden rahatsız oluyorsunuz, neden bizim için iyi olan sizin için kötü oluyor? demek ki çifte standartla işler yürümüyor. Beyaz Saray zihinsel bir engele maruz kalmıştır. Hayal kırıklığına uğramış durumdalar, çünkü ne yaparlarsa yapsınlar sonuca ulaşamıyorlar. Onlar, İran'ın 2-3 ayda kaosa sürükleneceğini umuyordu."

ABD'ye ait İHA'yı vuran sistem İran yapımı

Askeri açıdan İHA'ların tespit edilmesi çok zor olduğunu ve ABD İHA'sını vuran sistemin İran'a ait olduğunu kaydeden Ruhani, "İHA'yı İran sistemiyle tespit ettik ve yine yerli füzelerle vurduk. ABD biraz da S-300 benzeri bir savunma mekanizması ile değil de İran üretimi bir sistem ile İHA'yı vurduğumuz için öfkeli. Savunma Bakanlığında yapılan ve Devrim Muhafızları Ordusunda bunu kullanan herkesin ellerinden öpüyorum. Biz sabırlıyız ve ABD'den korkumuz yoktur. Sınırlarımız kırmızı çizgidir, ihlal edildiğinde savunmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

-"İnsanların yaşamına o kadar fazla müdahale edilmemelidir"

İran devlet televizyonu, gazeteler ve basından halka ümit vermelerini isteyen Ruhani, insanların mutluluğunun ve yaşamının kendileri için önemli olduğuna dikkati çekerek, "İnsanların yaşamına o kadar fazla müdahale edilmemelidir. Yasalara göre muamele edelim. Her yerde ve her konuda insanların yaşamına müdahale etme isteğimiz sağlıksız bir durumdur." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA