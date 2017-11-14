Ruhani Deprem Bölgesinde! Ahmedinejad'ı Topa Tuttu, Karşılıksız Kredi Sözü Verdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7,3 büyüklüğündeki deprem sonucunda yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ülkenin Kirmanşah ilinde incelemelerde bulundu. Ruhani, bölge sakinlerine evlerini yeniden inşa etmeleri için karşılıksız kredi verileceğini açıkladı.

RUHANİ EN ÇOK HASARIN OLDUĞU BÖLGEDE

Depremin en çok hasara neden olduğu Serpol Zehap ilçesinde dar gelirliler için yapılan toplu konut projelerindeki yardım çalışmalarını yakından izlemek isteyen Ruhani, izdiham nedeniyle alana giremedi.



AHMEDİNEJAD'I ELEŞTİRDİ: DEMEK Kİ PROJELERDE SORUN VAR

Ruhani, burada yaptığı konuşmada eski Mahmud Ahmedinejad hükümeti döneminde başlatılan sosyal konut projesini eleştirdi.

Ruhani,"Devlet denetiminde yapılan konutlar yerle bir olmuş halbuki onun yanında halkın kendisi tarafından yapılan bina sağlam kalmış. Demek ki bu projelerde bazı sorunlar var" diye konuştu.



ÇALIŞMALAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Hasan Ruhani, "Tüm İran halkı tarafından Kirmanşahlılara başsağlığı dilemek istiyorum. Tüm İran, Kirmanşah'ın yanında yer alarak bu bölgeyi düşünmeyen hiçbir vatandaşımız yok. Yetkililer, hükümet, Ordu, Devrim Muhafızları, Seferberlik Hareketi güçleri, Konut Vakfı, İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Taşımacılık Bakanlıklarından sorunları gidermeye çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



KARŞILIKSIZ KREDİ SÖZÜ VERDİ

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü: İran milletine sempati duyan tüm ülkelerden teşekkür ediyorum. Hükümet tüm gücüyle sorunları en kısa sürede çözmeye çalışıyor. Konut vakfı, yerleştirme görevini üstlenmiştir. Böylece tüm askeri ve hükümet yetkilileri ile hayırseverler, bu kuruma yardım ederek bağımsız hareket etmemeli. Bunlara ilave olarak, bölge sakinlerine evlerini yeniden inşa etmeleri için karşılıksız kredi verilecek.

DAR GELİRLİLER İÇİN YAPILMIŞTI

Mesken-i Mehr olarak adlandırılan İran'daki sosyal toplu konut projeleri Ahmedinejad döneminde dar gelirlilere yardım amacıyla başlatılmıştı.