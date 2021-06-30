Ruhani'den Biden'a nükleer anlaşmanın "süratle" hayata geçirilmesi çağrısı
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Ruhani'den Biden'a nükleer anlaşmanın "süratle" hayata geçirilmesi çağrısı

Ruhani'den Biden'a nükleer anlaşmanın 'süratle' hayata geçirilmesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Joe Biden'a nükleer anlaşmayı bir an önce hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Joe Biden'a nükleer anlaşmayı bir an önce hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından nükleer anlaşma ve ABD'nin tutumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Biden'a nükleer anlaşmayı "süratle" hayata geçirmesi çağrısında bulunan Ruhani, "Biden nükleer anlaşmanın uygulanması konusunda zerre kadar gevşek davranırsa kendi halkının oylarına ihanet etmiş olur. Çünkü onlar buna dayanarak oy verdi ve o da yaptırımları kaldırmak ve yanlış işleri telafi etmek için geldi. Sonra da defalarca nükleer anlaşmayı kabul ettiğini vurguladı ve dönmek istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Ruhani, nükleer anlaşmanın canlandırılması için hem ABD hem de İran tarafından gerekli adımların vakit kaybetmeden atılması gerektiğini söyledi.

Nükleer silah ve kitle imha silahları peşinde olmadıklarını yineleyen Ruhani, bununla ilgili iddiaların temelsiz olduğunu ileri sürdü.

İran karşıtı bazı televizyon kanallarının petrol üretimi ve dağıtımı ile ilgili yaptığı propagandaların doğru olmadığını ifade eden Ruhani, "Petrol üretimi, dağıtımı ve ihracatı noktasında hiçbir problem yok ve olmayacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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