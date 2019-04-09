Ruhani'den ABD'ye: Terörizmin En Tepesinde Siz Varsınız

– 13'üncü Ulusal Nükleer Teknoloji Günü töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Siz (ABD) terörist grupları bölge halkına karşı kullanıyorsunuz ve hala terörle mücadele ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Tüm dünyadaki terörizmin en tepesinde siz varsınız" dedi.

Törende, Devrim Muhafızları'nın ABD tarafından 'terörist organizasyon' ilan edilmesine, ABD tarafından İran'a karşı uygulanan yaptırımlara ve İran'a dair konuşan Ruhani, "Bugün 'küresel emperyalizm ve ABD, en büyük hedefi terörizmle mücadele etmek olan bir grubu 'terörist' ilan ederek kin ve nefretlerini göstermek istiyor. Siz (ABD) terörist grupları bölge halkına karşı kullanıyorsunuz ve hala terörle mücadele ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Tüm dünyadaki terörizmin en tepesinde siz varsınız. İran'a karşı uyguladığınız ekonomik yaptırımlardaki amacınız nedir? İran'ın ilerleyişini ve nükleer teknolojideki gelişmesini yaptırımlarla durdurabileceğini iddia ediyorsanız eğer, ciddi biçimde yanılıyorsunuz. Devrim Muhafızları'nı 'terörist organizasyon' ilan ederek herkesin de bunu kabul edeceğini mi düşündünüz? ABD'deki deneyimsiz yönetim son iki yılda hangi alanda başarılı olabildi? Bugün, İran'daki hiç kimse sizin hain ve zalim hükümetinizi desteklemiyor ve eğer İran'ın hedeflerine ulaşmasını, İran'ı ve bölgeyi baskılayarak, yaptırımlarla engellemek istiyorsanız emin olun ki yanılıyorsunuz" dedi.

Ayrıca, Ruhani İran'ın Atom Enerjisi Kurumu'nun çabalarını takdir ettiğini belirterek, "Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin İran'ın ilerleyişini durduramayacağını kanıtladı" dedi.

Kaynak: DHA