Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalarak devirdiği masaya geri dönmesi durumunda müzakere yolunun kapalı olmadığını söyledi.

Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalarak devirdiği masaya geri dönmesi durumunda müzakere yolunun kapalı olmadığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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