Ruhani'den ABD ile müzakere açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalarak devirdiği masaya geri dönmesi durumunda müzakere yolunun kapalı olmadığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalarak devirdiği masaya geri dönmesi durumunda müzakere yolunun kapalı olmadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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