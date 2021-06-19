Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti
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Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Haberler | Güncel

- Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, açıklanan ilk sonuçlara göre 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'yi makamında ziyaret etti.

- Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, açıklanan ilk sonuçlara göre 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'yi makamında ziyaret etti.

İran'da dün yapılan 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre muhafazakar aday İbrahim Reisi, 28 milyon 600 bin oyun 17 milyon 800 binini alarak seçimin galibi oldu. Kesin sonuçlar henüz açıklanmazken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani oyların yüzde 62'sini alarak ipi göğüsleyen Yargı Erki Başkanı Reisi'yi makamında ziyaret etti. Ruhani seçimdeki zaferinden dolayı Reisi'yi tebrik etti.

Her iki tarafın görüşmede, halkın seçimlere olan katılımını ve bunun İran İslam Cumhuriyeti'nin otoritesi üzerindeki etkisini görüştüğü aktarıldı.

Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti
Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti
Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti
Ruhani, cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Reisi'yi makamında ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk

İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Reisi kazandı
İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Reisi kazandı
İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı
İran cumhurbaşkanı adayı Reisi oyunu kullandı
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