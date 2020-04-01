Ruhani: Covid-19 salgını, ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunuyor İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com