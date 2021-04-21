Ruhani, Afganistan'daki barış sürecinin yönetilmesinde Pakistan'la iş birliğine vurgu yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ruhani, Afganistan'daki barış sürecinin yönetilmesinde Pakistan'la iş birliğine vurgu yaptı

Ruhani, Afganistan'daki barış sürecinin yönetilmesinde Pakistan'la iş birliğine vurgu yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi ile Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecinin yönetilmesinde rollerini icra etmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi ile Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecinin yönetilmesinde rollerini icra etmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul eden Ruhani, iki ülke ilişkileri ve Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığının "güvenlik ve istikrara hizmet etmediğini" savunan Ruhani, "İran ve Pakistan, Afganistan'ın en etkili ve önemli komşuları olarak bu ülkedeki barış sürecinin yönetilmesinde rollerini icra etmelidir. İran, bu konudaki rolünü icra etmek için Pakistan ve Afganistan ile iş birliğini memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Ruhani, iki ülke arasında iş birliğinin artırılması için yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, Pakistan'ın enerji ihtiyacını temin etmeye hazır olduklarını yineledi.

Kureyşi de yakın gelecekte iki ülke ilişkilerinin özellikle ticari alanda yeni bir aşamaya geçmesini temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Karpuzun fiyatı pahalı olunca dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı pahalı olunca dilimle satılmaya başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Hande Erçel Ebru Gündeş
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ruhani, Afganistan'daki barış sürecinin yönetilmesinde Pakistan'la iş birliğine vurgu yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:35:46. #1.14#

title