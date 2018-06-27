Ruhani: ABD'ye Diz Çöktüreceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yeniden başlattığı yaptırımların ardından ülkede yaşanan ekonomik baskılar karşısında hükümetinin ayakta olduğunu ve ABD'ye teslim olmayacağını ifade etti.

Tahran'da icra organları müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Ruhani, "hükümetinin istifa etmeyeceğini ve ABD'ye diz çöktüreceklerini" söyledi.

Ruhani, "Birileri korkup, istifa edip, kenara çekileceğimizi düşünüyorsa yanılıyor. Hükümet son gününe kadar görev başında. Halkımızın emanetçisiyiz ve verdiğimiz vaatlerin arkasındayız" diye konuştu.

İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik yeniden ekonomik yaptırımları başlatan ABD'yi hedef alan Ruhani, "ABD'ye teslim olmayıp, milli ve tarihi izzetimizi koruyacağız. ABD'ye bu iradeler savaşında diz çöktüreceğiz" dedi. (Fotoğraflı) - Tahran