Ruhani ABD ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı
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Ruhani ABD ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki hükümetin "ABD tarihinin en kötü hükümeti" olduğunu söyledi.

Ruhani ABD ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı
13.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:11

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki hükümetin "ABD tarihinin en kötü hükümeti" olduğunu söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından iki sene boyunca İran'a yönelik en ağır yaptırımları uyguladığına dikkati çeken Ruhani, "Bu iki yıl boyunca ABD tarihinin en kötü yönetimiyle karşı karşıya kaldık. ABD'de tarihin hiçbir döneminde Beyaz Saray'ın bu şekilde göründüğünü hatırlamıyorum. Bu kadar insanlık karşıtı, bu kadar acımasız, bu kadar aciz ve daha önce hiç görülmemiş bir topluluk. Bu rejimin Dışişleri Bakanı, sanki ömründe hiç siyaset alfabesi görmemiş ve okumamış gibi davranıyor." diye konuştu.

Ruhani, İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü hatırlatarak, "Hangi hükümet bizim üst düzey bir komutanımıza yabancı bir ülkede görevliyken suikast düzenlemiştir. ABD her zaman teröristti ancak bu kadarı görülmemişti." ifadelerini kullandı.

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Dünyanın küresel salgınla mücadele ettiği bu dönemde ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının İran'ın ihtiyaç duyduğu ilaçlara dahi erişmesine engel olduğunu ve bugünlerde ülke tarihinin en zorlu dönemini yaşadıklarını dile getiren Ruhani, şöyle devam etti:

"İki yıl en ağır yaptırımlar, ardından bu virüs, bu kadar sorun ve ABD'de tarihte görülmemiş derecede zorba bir hükümet. Güneyimizdeki gerici rejimlerden özellikle biri de gerçekten benzersiz. Bugün karşılaştığımız gibi böyle bir baba ve böyle bir oğulu çok az gördük. Onlar da olağanüstü şekilde tuhaf. Anlaşılan Allah bizi böyle bir imtihanla sınıyor. Elbette Allah bize çok iyi komşular da nasip etti. Bir ikisi dışında çok şükür iyi komşulara sahibiz ve onların yanındayız."

Ruhani ayrıca, Basra Körfezi yakınlarındaki deniz tatbikatı sırasında yaşanan kaza sonucu 19 askerin hayatını kaybettiği olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı, "Bu hadisenin nedenleri ortaya çıkarıldıktan sonra halka açıklanmalıdır." ifadesini kullandı.

Ruhani ABD ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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