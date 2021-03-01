Ruhani: "ABD ve dünya İran karşısında diz çökmeye, yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ruhani: "ABD ve dünya İran karşısında diz çökmeye, yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak"

01.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:38
Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacağını söyledi.

İlam ve Buşeher eyaletlerinde Petrol Bakanlığınca gerçekleştirilen bazı projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol sanayisinin İran'daki en önemli sektör olduğunu ve önceki hükümetlerde ülke bütçesinin 100 milyar dolarının petrole dayandığını dile getiren Ruhani, "ABD ve dünya, İran karşısında diz çökmeye ve yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak. ABD'nin yeni yönetimi maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve sonuç vermediğini 4 defa itiraf etti. Bu, bizim tarihteki en büyük başarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz İrem Derici Türkan Şoray
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ruhani: "ABD ve dünya İran karşısında diz çökmeye, yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:42:08. #1.15#
title