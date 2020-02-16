: Ruhani: "ABD'nin savaş peşinde olmadığını düşünüyoruz" (3)

16.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:15

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Biz savaşa karşıyız, ABD'lilerin de savaş peşinde olmadığını düşünüyorum. Çünkü ABD'liler savaşın kendileri için ne zararlar doğuracağını biliyor." dedi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

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