Ruhani: ABD ile Müzakere Koşullarımıza Uygun Değil

– İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Şu anki şartlar altında ABD ile müzakere koşullarımıza uygun değil" dedi.

İran medyasında yer alan haberlerde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "Ben de müzakere ve diplomasiden yanayım. Ancak şu anki şartlar altında ABD ile herhangi bir müzakere koşullarımıza uygun değil. Şu an bize düşen direnmek ve metanetli olmaktır" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA