Ruhani 'ABD ile ateşkes' istedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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