Ruhani 'ABD ile ateşkes' istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır.

Ruhani 'ABD ile ateşkes' istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabasını hızlandırmalıdır." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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