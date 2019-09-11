Ruhani: abd, bolton'ın gidişiyle savaş çığırtkanlığından kaçınmalı

11.09.2019 16:27

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton 'ın gidişiyle birlikte ABD'nin işe yaramaz şahin politikalarını fark etmesi ve savaş çığırtkanlığı yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Haftalık kabine toplantısında konuşan Ruhani, "ABD, savaş çığırtkanlığının farkında olmalı ve bunun işe yaramaz olduğunu anlamalı. Savaş çığırtkanlığı içeren politikalarından kaçınmalı ve İran üzerindeki baskıcı duruşunu değiştirmeli" diye konuştu.

Ruhani, Kerbela Olayı'nın herkese ders vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Hz. İmam Hüseyin'in yolundan gitmek zorundayız. Düşmanımız bize baskı uygularken, İran'ın seçtiği yol direniştir" dedi.

Nükleer silah eleştirilerine de cevap veren Ruhani, İran'ın nükleer teknolojiyi barışçı bir şekilde kullandığının altını çizerek, "İran İslam Cumhuriyeti barışçıl nükleer teknoloji kullanmaktadır. Anlaşmalarımızda ise taahhüde karşı taahhüt politikasını izliyoruz. Hiçbir zaman saldırı ve yaptırım taraftarı olmadık. Bunları başlatan da biz olmadık" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA