Ruhani: ABD, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldi
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD hükümetinin, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldiğini söyledi.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD hükümetinin, bölge ve dünya istikrarı için tehlikeli duruma geldiğini söyledi.
Umman Körfezi'nde 2 gemiye yönelik 'saldırının ardında İran'ın olduğuna' yönelik ABD'den gelen açıklamalar sonrası, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan'da konuştu.
Ruhani, ABD hükümetinin son 2 yıldır tüm uluslararası düzen ve kuralları ihlal edip; ekonomik, mali ve askeri yeteneklerini kullanarak, bölgenin ve dünyanın istikrarı için ciddi bir tehdit haline geldiğini söyleyerek üyelerin yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.
Kaynak: DHA