Ruhani: 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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