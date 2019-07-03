Ruhani: 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Ruhani: 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atarak zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67 seviyesinin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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