Ruhani: "25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ruhani: "25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak"

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Ruhani: '25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha görünür kılacağını söyledi.

İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha görünür kılacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul eden Ruhani, iki ülke arasında imzalanan anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına girdiğine işaret eden Ruhani, iki ülkenin kalkınma ve altyapı konusunda imzaladığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Çin ile ortak yatırım alanında daha çok iş birliğinden yana olduklarını aktaran Ruhani, şöyle devam etti:

"25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak. Çin'in büyük ticari ortağımız olarak kalmasını istiyoruz. Tahran ve Pekin çok iyi ilişkilere sahip. İki ülkenin uluslararası konularda ortaya koyduğu ortak tavır bu ilişkinin arzu edilen seviyede olduğunu gösteriyor."

ABD yaptırımlarına rağmen İran ve Çinli özel sektörün ticari ve ekonomik iş birliğini artırdığını belirten Ruhani, Çin'in nükleer anlaşmada ve ABD'ye karşı uluslararası alanda İran'a destek veren tutumundan övgüyle söz ederek, "İki ülkenin iş birliği, nükleer anlaşmanın uygulanması ve Avrupalı ülkelerin taahhütlerine uyması için çok önemlidir. Bu iş birliği nükleer anlaşmanın mevcut şartlarını değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Çin'den daha fazla aşı temin etmek istediklerini ve bu alanda iş birliğini artırmaları gerektiğini dile getiren Ruhani, ABD'yi bölgeye müdahale etmekle suçlayarak bu ülkeye ait askeri gücü "istikrarsızlık faktörü" şeklinde nitelendirdi.

- "Amerikalılar İran'a yaptırımları kaldırmalı, nükleer anlaşmaya dönmeli"

Yi de Pekin ile Tahran arasındaki iş birliğine önem verdiklerini belirterek, bazı sorunlara rağmen bu ilişkinin öncelikleri arasında yer alması için çaba gösterdiklerini söyledi.

ABD'nin yaptırımlarına uluslararası arenada karşı çıktıklarını hatırlatan Yi, "Maksimum baskı, yasalara ve insanlığa karşı bir adımdır ve uluslararası destekten yoksundur. ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması uluslararası kurallara aykırıdır. Amerikalılar, yeni yönetimde bu politikayı gözden geçirmek ve nükleer anlaşmaya dönmek istiyorlar. Çin de onların bu adımını memnuniyetle karşılıyor." görüşlerini paylaştı.

Nükleer anlaşmanın korunmasının önemine de değinen Yi, "Amerikalılar İran'a yaptırımları kaldırmalı, nükleer anlaşmaya dönmeli, yanlışlarını dikkate alarak gelecekte böyle adımlar atmayacağına dair taahhütte bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD ve dış güçlerin bölgeye yönelik müdahalelerinin bölgede istikrarsızlığa ve karışıklığa neden olduğunu savunan Yi, bölgedeki tüm ülkelerin olumlu karşılayacağı yapıcı bir çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Yi, yapılan anlaşmalar çerçevesinde İran'a daha fazla aşı temin edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Müge Anlı Bahar Candan Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Hakan Kutlu Bülent Uygun Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ruhani: "25 yıllık iş birliği anlaşması İran ve Çin arasındaki ilişkileri daha görünür kılacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:03:37. #1.14#
title