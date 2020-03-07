Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (3)
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Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (3)

BAŞHEKİM DE AÇIĞA ALINDIAdana'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde şizofreni hastası N.K.'nın, diğer hasta Sultan Gürner'in gözlerine parmaklarını sokarak, görme yetisini kaybetmesine neden olması olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, hastanenin baş hekimi Uzm. Dr.

07.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:06
Ruh sağlığı hastanesinde oda arkadaşı, gözlerini oydu (3)

BAŞHEKİM DE AÇIĞA ALINDI

'da, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde şizofreni hastası N.K.'nın, diğer hasta Sultan Gürner'in gözlerine parmaklarını sokarak, görme yetisini kaybetmesine neden olması olayına ilişkin başlatılan soruşturmada, hastanenin baş hekimi Uzm. Dr. Dilek Altun Varmış'ın da açığa alındığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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