Ruh Sağlığı Hastaneleri "Depo Hastaneler" mi?

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği kurucularından Zafer Kıraç'a göre ruh sağlığı hastanelerini birer "depo hastane. Kıraç, "Ruh sağlığı alanında sıkıntıları olan insanların belirli süre için tedavi amaçlı gittikleri bir yer olması gerekir. Ama 30 yıldır orada yaşayan insanlar var" diyor.