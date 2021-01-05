Ruh Sağlığı Hastaneleri "Depo Hastaneler" mi?
05.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:51
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği kurucularından Zafer Kıraç'a göre ruh sağlığı hastanelerini birer "depo hastane. Kıraç, "Ruh sağlığı alanında sıkıntıları olan insanların belirli süre için tedavi amaçlı gittikleri bir yer olması gerekir. Ama 30 yıldır orada yaşayan insanlar var" diyor.
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği kurucularından Zafer Kıraç'a göre ruh sağlığı hastanelerini birer "depo hastane. Kıraç, "Ruh sağlığı alanında sıkıntıları olan insanların belirli süre için tedavi amaçlı gittikleri bir yer olması gerekir. Ama 30 yıldır orada yaşayan insanlar var" diyor
Kaynak: DailyMotion.com