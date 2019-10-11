Ruh Sağlığı Derneğinin yeni merkezi açıldı

11.10.2019 16:12

Ruh Sağlığı Derneğinin yeni merkezi Üsküdar'da açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Çamlıca'daki merkezin açılış törenine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, birçok akademisyen, ruh sağlığı uzmanı ve ilgili branşlarda okuyan öğrenciler katıldı.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, yaptığı açıklamada, 10 yıl önce 10 Ekim'de Ruh Sağlığı Derneği ve Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezinin (Kim Psikoloji) açıldığını, yeni merkezin açılışını da Ekim'in 10'unda ve saat 10.10'da yaparak, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü kutladıklarını belirtti.

Akgül, Türkiye'nin uzun zamandır yaşadığı darbe, terör, uluslararası ekonomik müdahaleler, deprem gibi travmatik sebeplerden ötürü ruh sağlığını dinamik tutmakta zorlandığını belirtti.

Bu tür kaygan ve kırılgan durumlarda milli birlik, beraberlik, dayanışma ruhuna daha çok ihtiyaç olduğunu ifade eden Akgül, şöyle devam etti:

"Sınır ötesinde Barış Pınarı Operasyonu başladı. Bunu, yıllardır ülkemizin ayağına dolanan terör belasından kurtulmak ve terörün oluşturduğu belirsizlikleri ortadan kaldırmak için çok önemli bir girişim olarak görüyoruz. Vatan savunmamız için canını ortaya koyan kahraman Mehmetçiklerimizin burnu kanamadan başarılı bir şekilde geri dönmesi için dua ediyoruz. Biliyoruz ki bu terör belasından kurtulursak ülkemizde ruh sağlığımızı bozan en büyük faktörlerden birisini yok etmiş olacağız. Uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde, siyaseten birçok sorunun çözülmesi vatandaşımızı psikolojik olarak daha iyi hissettirecektir."

Ruh Sağlığı Yasasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Akgül, ayrıca ruh sağlığını güçlendirmek için belirli sayıdan fazla çalışanı olan şirketlerde psikologların görev yapması gerektiğini belirtti.

Derneğin üniversite öğrenci temsilcileri adına konuşan Melike Ebrar Bilgin de Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün anlamına ve önemine değindi.

Bilgin, öğrencilerin ve gençlerin değişen dünyada yaşam tarzlarıyla ilgili yaşadıkları zorlukları ve gençlere destek olma yollarını anlattı.

Psikolog Büşra Odabaş ise Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün çok önemli bir farkındalık imkanı sağlandığını, herkesin bedeni kadar ruh sağlığını da önemseyerek, koruması ve güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Açılışta, kurdele ve pasta kesiminin ardından katılımcıların iyi dilek ve temennilerini yazarak, bıraktıkları dev logo süslendi. Programa katılanlar, ellerini boyayarak önceden hazırlanmış logoya bastı. Yapılan çekilişlerle, bazı katılımcılara merkezin düzenlendiği psikoloji eğitimler, sponsor firmalardan kurslar ve bazı kitaplar hediye edildi.

Mesleki atölyeler düzenleniyor

Derneğin eğitim merkezinde "Çocuk ve Ruh Sağlığı", "Psikolojik Sermaye", "Şiddet İçerikli Oyun Bağımlılığı", "Bilişsel ve Psikolojik Süreçlerle İlişkisi", "İlişkilerde Yapılan Yanlışlar", "Akıl Oyunları Atölyesi", "Sanat Terapisi Atölyesi", "Kaotik Süreçlerin Toplumsal Boyutu: Sinerjetik Toplum", "Psikoloji Öğrencilerine Yönelik Mesleki Kariyer Planı" konulu atölyeler düzenleniyor.

Bu arada, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" kapsamında geleneksel İstanbul Boğazı tekne programı, ruh sağlığı alanında çalışanlarla ve ilgili branşlarda okuyan öğrencileri bir araya getiriyor.

Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi ile yapılan Boğaz turuna başta psikologlar olmak üzere ruh sağlığı alanında çalışanlar ve ilgili branş öğrencileri katılıyor. Organizasyonla, mesleki dayanışma, meslektaşların kaynaşması ve ruh sağlığı hakkında toplumsal farkındalık kazandırma amaçlanıyor.

Kaynak: AA