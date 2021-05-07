Ruh Sağlığı Derneğinden meslektaşlarına ücretsiz çevrim içi eğitim fırsatı
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Ruh Sağlığı Derneğinden meslektaşlarına ücretsiz çevrim içi eğitim fırsatı

Ruh Sağlığı Derneğinden meslektaşlarına ücretsiz çevrim içi eğitim fırsatı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Ruh Sağlığı Derneği, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla 30 farklı başlıktaki psikoterapi ve eğitim videolarını, ruh sağlığı uzmanlarının erişimine ücretsiz açtı.

Ruh Sağlığı Derneği, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla 30 farklı başlıktaki psikoterapi ve eğitim videolarını, ruh sağlığı uzmanlarının erişimine ücretsiz açtı.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, yazılı açıklamasında, daha umutlu yarınlara meslektaşlarla dayanışma halinde ulaşılabileceklerini belirtti.

Ruh sağlığı uzmanlarının, mevcut psikolojik pandemi ve sonrasında toplum ruh sağlığını koruyan ve güçlendiren en önemli aktörlerden biri olduğunu ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Tam kapanma sürecinde mesleki yetkinliklerinizi ve becerilerinizi güçlendirerek daha iyi bir geleceğe bizi ulaştıracağınıza inancımız sonsuzdur. An, fiziki mesafe olsa da yan yana omuz omuza olma zamanıdır. Evlerinizde misafir olma zamanıdır. Bizler, alacağınız bu eğitimlerle toplumumuza daha çok şifa vereceğinize inanıyoruz. O yüzden zor günlerde insanlığın ve varlığın yanında olan siz değerli meslektaşlarımızın yanında 'Kim' daima olacaktır. Sağlık ve afiyet dileklerimizle iyi bayramlar dileriz. Online eğitimlerimiz aracılığıyla bizleri evlerinize misafir ettiğiniz için teşekkür eder, toplum ruh sağlığı korumak ve güçlendirmek adına vereceğiniz tüm katkılarınız için şükranlarımızı sunarız."

Meslektaşlarını, tam kapanma döneminde ücretsiz eğitimlerden istifade etmeye davet eden Akgül, erişime izin veren hocalara da teşekkür etti.

Akgül, eğitimlere ulaşmak için Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezinin Instagram hesabındaki "@kimpsikoloji" yönergelerin uygulanması gerektiğini, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'ne kadar eğitimlerin ücretsiz erişiminin devam edeceğini bildirdi.

Eğitimlerle ilgili bilgilere "https://ruhsagligidernegi.org/" adresinden ulaşılabiliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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