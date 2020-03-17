Ruh Sağlığı Derneği, veri tabanını ücretsiz kullandıracak Ruh Sağlığı Derneği ve Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi nedeniyle psikologlara ve psikoloji öğrencilerine Online Psikoterapi Eğitim Kursları veri tabanını ücretsiz olarak erişime açtı.

Ruh Sağlığı Derneği ve Psikoloji Kariyer İstihdam Merkezi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi nedeniyle psikologlara ve psikoloji öğrencilerine Online Psikoterapi Eğitim Kursları veri tabanını ücretsiz olarak erişime açtı. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Irvin Yalom'un kurduğu APA CE akreditasyonlu abonelik sistemiyle çalışan Psychotherapy.net Psikoterapi Eğitim Kursları, koronavirüs nedeniyle eğitime verilen arayı psikoloji alanında çalışan ruh sağlığı uzmanları ile psikoloji öğrencilerinin faydasına dönüştürebilmek için ücretsiz kullanıma açıldı. Uluslararası terapistlerin eğitimlerinden psikolog, psikolojik danışman, PDR, EPH, Psikiyatrist, Sosyal Hizmet branşlarından mezunlar veya öğrenciler faydalanabiliyor. Kaynak: AA