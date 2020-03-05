Rugrats Filmi
Haberler » Sinema » Rugrats Filmi - Haberler

Rugrats Filmi

Rugrats filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rugrats filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49
Rugrats Filmi

Ünlü çizgi dizi Rugrats'ın beyaz perde uyarlamasının yönetmenliğini David Bowers üstlenirken senaryo ise Gabor Csupo, Paul Germain, David A. Goodman ve Arlene Klasky'den oluşan ekibin kaleminde çıkıyor.

Yönetmen: David Bowers

Senaryo: Gabor Csupo, Paul Germain, David A. Goodman, Arlene Klasky

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Rugrats

Yapımcı Firma: Paramount Animation

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Rugrats Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler