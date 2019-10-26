Rugby Dünya Kupası'nda İngiltere yarı finalde favori takım Yeni Zelanda'yı tahtından etti
Japonya 2019 Rugby Dünya Kupası’nda turnuvanın en büyük favorisi Yeni Zelanda, yarı final mücadelesinde sürpriz bir şekilde İngiltere'ye 19-7'lik bir skorla yenildi.İngiltere, üs üste iki kez dünya şampiyonu olan Yeni Zelanda'yı yenerek büyük bir başarıya imza attı
26.10.2019 16:44
Japonya 2019 Rugby Dünya Kupası'nda turnuvanın en büyük favorisi Yeni Zelanda, yarı final mücadelesinde sürpriz bir şekilde İngiltere'ye 19-7'lik bir skorla yenildi.
İngiltere üs üste iki kez dünya şampiyonu olan Yeni Zelanda'yı yenerek büyük bir başarıya imza attı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com