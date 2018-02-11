Rue Les Createurs Nasıl Bir Büyüme Stratejisi İzliyor?

Rue Les Createurs E-ticaret ve Dijital Pazarlama Müdürü Uğur Akbıyık, Rue Les Createurs'ın nasıl bir büyüme stratejisi izlediğini Wise TV'ye anlattı.

Rue Les Createurs'ı hızlıca e-ticarete yönlendirmek ve pazar yerleri ile birlikte mümkün mertebe marka bilirliğine arttırmak için gerekli çalışmaları hızlıca yaptıklarını belirten Akbıyık, geldikleri noktada ise firmanın genel itibariyle marka bilirliğini arttırmayla alakalı çalışmaları olduğunu ifade etti.